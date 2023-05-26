На полгода, с 23 июня по 31 декабря, дорогу «Гуково — ЛНР», ведущую к автомобильному пункту пропуска «Гуково — Червонопартизанск», закроют для движения транспорта с массой более 3,5 тонн.

Решение отремонтировать дорогу ЛНР — Гуково длиной 4,5 км областной Минтранс принял срочно. После того, как на ней попал в затор президент Владимир Путин в апреле 2023 г.

В режиме видеоконференции президент указал министру транспорта Ростовской области Владимиру Окуневу на то, что проезд в районе пункта пропуска Гуково на административной границе с ЛНР слишком узкий, дорога плохая и требует срочного ремонта.

Объезжать дорогу «Гуково — ЛНР» грузовикам предлагают через Новошахтинск и х. Гуково.

Либо по дороге через поселки Углеродовский, Волченский. А далее надо выезжать на трассу А260 “Волгоград-Каменск-Шахтинский” через Донецк Ростовской области до границы с ЛНР.

Однако на данный момент дорога от Углеродовского через Волченский к трассе А260 очень разбита. На некоторых участках на дороге глубокие колеи с остатками раздавленного асфальта. Сейчас ехать по ней проблематично, особенно на легковой машине.

На этом участке до 23 июня пройдет ямочный ремонт. Чтобы к началу сезона объезд дороги «Гуково — ЛНР» отвечал всем требованиям.