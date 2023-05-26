Землетрясения магнитудой в 4,3 и 4,4 по шкале Рихтера произошли в ночь на 25 мая в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

Первое землетрясение было зарегистрировано в 22.05 по московскому времени в районе поселка Ольгинка. Сотрясение произошло в водах Черного моря на глубине 5 км.

Магнитуда сейсмособытия по шкале Рихтера составила 4,3, по шкале интенсивности – 4-5 баллов. По этому поводу в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 13 обращений. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным МЧС, буквально через полчаса также 25 мая случилось второе землетрясение. Событие произошло в 22.40 мин. На этот раз эпицентр зафиксирован на 8 км южнее от Туапсе. Сотрясение произошло также в море на глубине 5 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4 по шкале Рихтера, что эквивалентно интенсивности 5 баллов.

Если в Туапсинском районе ощущались колебания 4-5 баллов, то в районе Геленджика – 2-3 балла.

Толчки были зафиксированы в 13 населенных пунктах Краснодарского края: п. Тюменском, с. Небуг, с. Агой, ауле Агуй-Шапсуг, в Туапсе, п. Пригородный, с. Заречное, с. Кроянское, с. Мессажай, с. Вольное, с. Дзеберкой, с. Весна, п. Гизель-Дере.

В дежурную службы поступили обращения от 95 граждан. Спасательные службы сообщили о том, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что май этого года был неблагополучным в сейсмическом плане. Например, 19 мая подземные толчки регистрировались в районе Сочи, тогда магнитуда составила 3,1 по шкале Рихтера.

Магнитуда и балльность землетрясения

МЧС России поясняет разницу между магнитудой и балльностью землетрясений.

Магнитуда землетрясения — величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.

Значение магнитуды называют шкалой Рихтера и измеряется от 1 до 9,5. Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам.

Интенсивность землетрясения

Сила землетрясения, измеряемая в баллах.

1 балл. Слабое, не ощущается, определяется только сейсмическими приборами.

2 балла. Слабые толчки. Ощущается некоторыми людьми в состоянии полного покоя на самых высоких этажах зданий и домашними животными.

3 балла. Слабое землетрясение, которое ощущается только внутри некоторых зданий, похоже на сотрясение от грузовика.

4 балла. Интенсивное. Определяется по дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стекол. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей.

5 баллов. Довольно сильное. Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Характеризуется общим сотрясением здания, мебели внутри помещений. Маятники часов останавливаются. Появляются трещины в оконных стеклах и штукатурке. Ощущается людьми внутри и вне зданий. Хлопают двери.

6 баллов. Сильное. Ощущается всеми. Картины падают со стен. Откалываются отдельные куски штукатурки.

7 баллов. Очень сильное. Появляются повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и плетневые постройки остаются невредимыми.

8 баллов. Разрушительное. Появляются трещины на крутых склонах и на почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются. Падают фабричные трубы.

9 баллов. Опустошительное. Характеризуется сильными повреждениями и разрушением каменных домов. Старые деревянные дома искривляются.

10 баллов. Уничтожающее. Трещины в почве иногда до метра шириной. Оползни и обвалы со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов.

11 баллов. Катастрофа. Появляются широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти полностью разрушаются.

12 баллов. Сильная катастрофа. Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озерах, отклонение течения рек. Изменяется рельеф. Ни одно сооружение не выдерживает.