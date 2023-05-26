Компания Илона Маска будет вживлять чипы в мозг человека

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании Илона Маска Neuralink разрешение начать первые клинические испытания на людях по вживлению чипов в мозг человека.

Компания Neuralink еще не открыла набор на первые клинические испытания.

Нейрочипы планируют крепить за ухом, как слуховой аппарат, а от него к мозгу будут идти около 1500 нитевидных электродов. Каждый электрод в четыре раза тоньше человеческого волоса.

В Neuralink предполагают, что при помощи нейрочипа можно будет без помощи рук управлять компьютером или смартфоном. Также при помощи нейрочипа планируют решать некоторые проблемы со здоровьем. В частности, бессонницы, паралича, гормональные нарушения.

Интересно, что первые испытания на млекопитающих (на макаках) по вживлению чипов в мозг компания Илона Маска Neuralink провела в конце 2022 г.