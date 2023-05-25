На автобусных остановках Каменска-Шахтинского стали появляться объявления с приклеенными конфетами и душевной надписью: «Возьми меня с собой». Как удалось выяснить, авторами сладких сюрпризов являются дети.

Поделиться конфеткой с людьми, ожидающими транспорт, — не просто акт душевной щедрости. У этого поступка есть предыстория.

Сейчас по всей России проходит флешмоб, посвященный памяти Сони Рыбиной, юной жительнице Санкт-Петербурга, которая хотела помогать и делать добрые дела. Девочка долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но рак одержал верх, и ребенок скончался.

Одним из прижизненных желаний Сони было расклеивать на автобусных остановках объявления с монетками для тех, кому не хватает на проезд. Мечту ребенка осуществили родители. Доброе дело стремительно переросло во всероссийский флешмоб #МечтаСониРыбиной.

Авторы сладких сюрпризов в Каменске-Шахтинском от идеи оставлять деньги на остановках отказались, но заменили их конфетами. «Подарочки» пошли нарасхват.

Однако доброе дело неоднозначно восприняли в соцсетях. Взрослые усмотрели в этом чуть ли не диверсию: мол, в конфеты можно спрятать наркотики или взрывчатку. Что ж, в наше неспокойное время все может быть, и нужно проявлять осторожность.

Но отбивать руки при попытке сделать доброе дело все же не стоит.

Лучше объяснить и поделиться с детьми монетами. Доброе дело по имени Сони Рыбиной того стоит.