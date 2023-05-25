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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дальний западный обход Краснодара — ДЗОК — обозначен в навигационных сервисах Яндекса как «платная автомагистраль М4 «Дон».
Дальний западный обход Краснодара — ДЗОК — обозначен в навигационных сервисах Яндекса как «платная автомагистраль М4 «Дон». Скриншот сервиса Яндекс.Карты.

Транспорт

Обход Краснодара стал новым платным участком на трассе М4 «Дон»

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Дальний западный обход Краснодара ДЗОК обозначен в навигационных сервисах Яндекса как платный участок автомагистрали М4 «Дон».

Обход Краснодара прорисовался как маршрут в сервисах Яндекса «Карты» и «Навигатор» во вторник 24 мая.

Днем ранее на картах появился «Обход Аксая» — новый участок трассы М4 в Ростовской области. «Аксайский обход» станет восточным обходом городов Ростова-на-Дону и Аксая в направлении Краснодара.

Сходство и различия в обозначениях обходов

Линии обоих обходов от въезда до выезда подсвечены нерабочим черным цветом, обозначены синими табличками «М-4» и красными знаками «Въезд запрещен».

Маркировка участка М4 «Обход Аксая» на этом и заканчивается.

А вот ДЗОК (Дальний западный обход Краснодара») отмечен еще и оранжевыми символами «». Это означает, что обход Краснодара является платным участком трассы М4 «Дон» от ГК «Автодор».

Решение уже принято и объявлено. Осталось дождаться цен на проезд.

Сколько будет стоить проезд по ДЗОК

Предположим, что проезд по М4 «Дон» в сторону Крымского моста от Ростова-на-Дону подорожает приблизительно на 200 рублей. Новый платный участок ДЗОК по протяженности сравним с платным участком «1184 км».

Тарифы на проезд по платным участкам автомагистрали М4 «Дон» по состоянию на 25 мая 2023 года. Таблица сайта ГК «Автодор».

Тарифы на проезд по платным участкам автомагистрали М4 «Дон» по состоянию на 25 мая 2023 года. Таблица сайта ГК «Автодор».

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