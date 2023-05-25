Дальний западный обход Краснодара ДЗОК обозначен в навигационных сервисах Яндекса как платный участок автомагистрали М4 «Дон».

Обход Краснодара прорисовался как маршрут в сервисах Яндекса «Карты» и «Навигатор» во вторник 24 мая.

Днем ранее на картах появился «Обход Аксая» — новый участок трассы М4 в Ростовской области. «Аксайский обход» станет восточным обходом городов Ростова-на-Дону и Аксая в направлении Краснодара.

Сходство и различия в обозначениях обходов

Линии обоих обходов от въезда до выезда подсвечены нерабочим черным цветом, обозначены синими табличками «М-4» и красными знаками «Въезд запрещен».

Маркировка участка М4 «Обход Аксая» на этом и заканчивается.

А вот ДЗОК (Дальний западный обход Краснодара») отмечен еще и оранжевыми символами «₽». Это означает, что обход Краснодара является платным участком трассы М4 «Дон» от ГК «Автодор».

Решение уже принято и объявлено. Осталось дождаться цен на проезд.

Сколько будет стоить проезд по ДЗОК

Предположим, что проезд по М4 «Дон» в сторону Крымского моста от Ростова-на-Дону подорожает приблизительно на 200 рублей. Новый платный участок ДЗОК по протяженности сравним с платным участком «1184 км».

Тарифы на проезд по платным участкам автомагистрали М4 «Дон» по состоянию на 25 мая 2023 года. Таблица сайта ГК «Автодор».



