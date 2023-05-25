25 мая православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне относится к числу двенадцати главных церковных христианских праздников и отмечается на сороковой день после Пасхи.

Праздник Вознесение Господне установлен в честь восшествия Иисуса Христа на небеса после его чудесного воскрешения и знаменует переход Сына Божьего от земной жизни к вечной. Это событие отражено в Евангелиях от Марка, от Луки, Деяниях св. апостолов.

Сорок дней рассказывал Иисус своим ученикам о царствии Божием, после чего призвал их на Елеонскую гору и вознесся перед ними на небеса. После этого события появились Ангелы, которые пообещали апостолам, что Иисус вернется.

По церковным канонам, это праздник двунадесятый, то есть входящий в число 12 главных церковных праздников, но еще и переходящий – отмечается строго на 40-й день после Пасхи, следовательно, календарное число каждый год будет разное. В этом году – 25 мая.

В праздник Вознесения Господня во всех храмах совершаются праздничные богослужения. Священники служат в белых одеждах. Ритуал продолжается десять дней до Троицы, которая в этом году будет отмечаться 4 июня.

Все «нельзя»

В этот день нельзя сквернословить, скандалить, ругаться, обижать ближних, завидовать, желать зла, грешить, тяжело работать, жаловаться на тяжелую долю, устраивать праздничные застолья, отказывать в милостыне просящим. Желательно отложить дела на садовых участках и огородах. Пищевых ограничений, как во время поста, нет.

Главные приметы