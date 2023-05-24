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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В 2023 году в Каменске-Шахтинском Ростовской области полностью отремонтируют шесть дорог на маршрутах объезда пробки перед каменским мостом.
В 2023 году в Каменске-Шахтинском Ростовской области полностью отремонтируют шесть дорог на маршрутах объезда пробоки перед каменским мостом. Фото: Виктория Костовская, "ПИК".

Новости

В Каменске-Шахтинском потратят на ремонт дорог 125 миллионов рублей

Опубликовано

На шести дорогах Каменска-Шахтинского Ростовской области, по которым проходит маршрут объезда пробки на трассе М4 “Дон”, начинается ремонт — в 2023 году будут полностью менять асфальт.

Информация о поиске подрядчиков для ремонта дорог появилась на сайте «Госзакупок» 24 мая.

  • на ремонт ул. Освобождения выделено 16,3 млн руб.,
  • на ул. Лиховскую — 13,8 млн руб.,
  • на пер. Башкевича — 20,8 млн руб.
  • Ремонт ул. Луначарского в мкрн Заводском обойдется в 13,1 млн руб.,
  • ул. Пушкина и пер. Профильный в мкрн Лиховском — в 60,8 млн руб.

Большая часть денег выделена из бюджета Ростовской области.
Снимать старый асфальт на этих дорогах объезда пробок на М4 в Каменске-Шахтинском начнут ориентировочно с июля — в пик отпусков.

Но в связи с президентскими выговорами по поводу качества дорог в Ростовской области ремонтные работы везде заметно ускоряются.

А значит, транзитным путешественникам лучше двигаться по трассе М4 “Дон”, не заезжая в Каменск. Тем более что “Автодор” обещает к этому времени закончить ремонт каменского моста через Северский Донец на 930 км трассы М4 «Дон» и пустить транспорт по обеим полосам движения.

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