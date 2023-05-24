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В Каменске-Шахтинском потратят на ремонт дорог 125 миллионов рублей
На шести дорогах Каменска-Шахтинского Ростовской области, по которым проходит маршрут объезда пробки на трассе М4 “Дон”, начинается ремонт — в 2023 году будут полностью менять асфальт.
Информация о поиске подрядчиков для ремонта дорог появилась на сайте «Госзакупок» 24 мая.
- на ремонт ул. Освобождения выделено 16,3 млн руб.,
- на ул. Лиховскую — 13,8 млн руб.,
- на пер. Башкевича — 20,8 млн руб.
- Ремонт ул. Луначарского в мкрн Заводском обойдется в 13,1 млн руб.,
- ул. Пушкина и пер. Профильный в мкрн Лиховском — в 60,8 млн руб.
Большая часть денег выделена из бюджета Ростовской области.
Снимать старый асфальт на этих дорогах объезда пробок на М4 в Каменске-Шахтинском начнут ориентировочно с июля — в пик отпусков.
Но в связи с президентскими выговорами по поводу качества дорог в Ростовской области ремонтные работы везде заметно ускоряются.
А значит, транзитным путешественникам лучше двигаться по трассе М4 “Дон”, не заезжая в Каменск. Тем более что “Автодор” обещает к этому времени закончить ремонт каменского моста через Северский Донец на 930 км трассы М4 «Дон» и пустить транспорт по обеим полосам движения.