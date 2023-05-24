На шести дорогах Каменска-Шахтинского Ростовской области, по которым проходит маршрут объезда пробки на трассе М4 “Дон”, начинается ремонт — в 2023 году будут полностью менять асфальт.

Информация о поиске подрядчиков для ремонта дорог появилась на сайте «Госзакупок» 24 мая.

на ремонт ул. Освобождения выделено 16,3 млн руб.,

на ул. Лиховскую — 13,8 млн руб.,

на пер. Башкевича — 20,8 млн руб.

Ремонт ул. Луначарского в мкрн Заводском обойдется в 13,1 млн руб.,

ул. Пушкина и пер. Профильный в мкрн Лиховском — в 60,8 млн руб.

Большая часть денег выделена из бюджета Ростовской области.

Снимать старый асфальт на этих дорогах объезда пробок на М4 в Каменске-Шахтинском начнут ориентировочно с июля — в пик отпусков.

Но в связи с президентскими выговорами по поводу качества дорог в Ростовской области ремонтные работы везде заметно ускоряются.