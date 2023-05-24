24 и 25 мая Ростовская область будет находиться во власти ливневых дождей и сильных гроз. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 20-23 м/с. МЧС Ростовской области объявило штормовое предупреждение.

Трасса М4 «Дон» на севере Ростовской области окажется на фронте ливней с грозами и возможного града приблизительно к 18 часам 24 мая. А ночью 24-25 мая весь участок трассы М4 на севере Ростовской области будет накрыт туманом.

Мощный циклон юга европейской части России снизил летнюю температуру и погрузил южные регионы России в эпицентр активных атмосферных фронтов. Мощные осадки, накрывшие Ростовскую область, уже зафиксировали в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, Адыгее и на Северном Кавказе.

Особенно несладко пришлось жителям Краснодара и Адыгеи, где, кроме дождей, выпал град размером с куриное яйцо. Ледяные «снаряды» повредили автотранспорт, дома и даже травмировали людей. Есть вероятность повторения ледового «шоу» в Донском регионе.

На этой неделе самыми неблагополучными в погодном плане станут 24 и 25 мая. Погода неустойчивая, облачная, с прояснениями. В дневные часы +20…+22, ночью +11…+13. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-5 м/с с порывами до 9 м/с.Влажность составит 90-100%, облачность – 80%, атмосферное давление 760 мм рт. ст.

Пик дождей 24 мая ожидается к 15.00. Предполагается, что выпадет до 8-9 мм осадков. К вечеру дожди должны временно стихнуть.

Выходные 27 и 28 мая также будут пасмурными и дождливыми.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФС, с 12.00 24 мая в Ростовской области – магнитосфера спокойная. До 26 мая магнитных бурь не предвидится.