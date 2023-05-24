Кто и когда пишет ОГЭ и ЕГЭ, дата объявления результатов и как, если вы не согласны с оценками, писать апелляцию.

Основные государственные экзамены-2023

Во вторник, 24 мая, в Каменске-Шахтинском 183 выпускника девятых классов писали первый ОГЭ — биологию. Последний назначен на 17 июня.

Основные ОГЭ — русский язык и математику — 303 каменских девятиклассника будут сдавать 6 и 9 июня.

Единые государственные экзамены

Первый ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов состоится 26 мая. Географию, литературу и химию будут сдавать те, кому эти предметы необходимы при поступлении.

Обязательные русский язык и математику пишут 29 мая и 1 июня соответственно. В Каменске таких 738 человек.

Расписание ЕГЭ-2023

26 мая — география, литература, химия;

29 мая — русский язык;

1 июня — математика (базовая и профильная);

5 июня — история, физика;

8 июня — обществознание;

13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16,17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);

19, 20 июня — информатика.

Результаты ЕГЭ объявят:

13 июня — география, литература, химия

16 июня — русский язык

16 июня — математика (базовая)

19 июня — математика (профильная)

21 июня — история, физика

23 июня — обществознание

28 июня — биология

4 июля — иностранные языки (письменные и устные части)

5 июля — информатика.

Где посмотреть результаты ЕГЭ

Обычно списки с результатами экзаменов вывешивают в школе. Также участники ЕГЭ могут посмотреть результаты на портале «Госуслуг» — раздел «Документы» — подраздел «Образование». Также итоги будут опубликованы на официальном сайте ЕГЭ.

Когда и как подавать апелляцию

Если вы не согласны с результатами экзаменов, можно подать апелляцию. Она бывает двух видов. Первая касается нарушений самой процедуры экзамена, вторая — выставленных баллов.

В первом случае претензию нужно оформлять в тот же день, не покидая экзаменационный пункт. Два дня дается на ее рассмотрение. Если все обосновано, экзамен пересдается. Во втором случае подать заявление, чтобы пересмотрели баллы, необходимо в течение двух рабочих дней после даты официальной публикации результатов экзамена.

Только помните, тут все, как в суде: при удовлетворении апелляции результаты могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону.