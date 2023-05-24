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24 мая девятиклассники сдали первый ОГЭ, 26 мая пройдет первый ЕГЭ
Кто и когда пишет ОГЭ и ЕГЭ, дата объявления результатов и как, если вы не согласны с оценками, писать апелляцию.
Основные государственные экзамены-2023
Во вторник, 24 мая, в Каменске-Шахтинском 183 выпускника девятых классов писали первый ОГЭ — биологию. Последний назначен на 17 июня.
Основные ОГЭ — русский язык и математику — 303 каменских девятиклассника будут сдавать 6 и 9 июня.
Единые государственные экзамены
Первый ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов состоится 26 мая. Географию, литературу и химию будут сдавать те, кому эти предметы необходимы при поступлении.
Обязательные русский язык и математику пишут 29 мая и 1 июня соответственно. В Каменске таких 738 человек.
Расписание ЕГЭ-2023
- 26 мая — география, литература, химия;
- 29 мая — русский язык;
- 1 июня — математика (базовая и профильная);
- 5 июня — история, физика;
- 8 июня — обществознание;
- 13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
- 16,17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);
- 19, 20 июня — информатика.
Результаты ЕГЭ объявят:
- 13 июня — география, литература, химия
- 16 июня — русский язык
- 16 июня — математика (базовая)
- 19 июня — математика (профильная)
- 21 июня — история, физика
- 23 июня — обществознание
- 28 июня — биология
- 4 июля — иностранные языки (письменные и устные части)
- 5 июля — информатика.
Где посмотреть результаты ЕГЭ
Обычно списки с результатами экзаменов вывешивают в школе. Также участники ЕГЭ могут посмотреть результаты на портале «Госуслуг» — раздел «Документы» — подраздел «Образование». Также итоги будут опубликованы на официальном сайте ЕГЭ.
Когда и как подавать апелляцию
Если вы не согласны с результатами экзаменов, можно подать апелляцию. Она бывает двух видов. Первая касается нарушений самой процедуры экзамена, вторая — выставленных баллов.
- В первом случае претензию нужно оформлять в тот же день, не покидая экзаменационный пункт. Два дня дается на ее рассмотрение. Если все обосновано, экзамен пересдается.
- Во втором случае подать заявление, чтобы пересмотрели баллы, необходимо в течение двух рабочих дней после даты официальной публикации результатов экзамена.
Только помните, тут все, как в суде: при удовлетворении апелляции результаты могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону.