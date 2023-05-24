Новости
«Газпром» не заплатит дивиденды акционерам
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды своим акционерами за 2022 г. При этом руководство компании сослалось на уже полученное ими рекордное промежуточное вознаграждение за первое полугодие минувшего года в 1,2 трлн руб.
Об этом 23 мая сообщило Управление информации ПАО «Газпром». Акционеры обсудят вопрос о дивидендах на годовом Общем собрании 30 июня в форме заочного голосования.
По мнению экспертов, сейчас «Газпром» переориентируется с более выгодных рынков Запада в сторону Китая. Поставки газа в Европу сократились в 5 раз с 2021 г., а в Китай выросли лишь в 1,5 раза.
Транспортировка голубого топлива на Восток требует больших вложений в инфраструктуру. А в перспективе надо значительно «раскачать» газопровод «Сила Сибири 1» и построить «Силу Сибири 2».
И, возможно, в ближайшие год-два «Газпром» также откажется от выплаты дивидендов в пользу перспективных инвестиций.