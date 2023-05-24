72 студента из Ростовской области поедут на Кавказ наблюдателями ЕГЭ

24 мая студенты-волонтеры из “Корпуса общественных наблюдателей” отправились в республики Северного Кавказа, чтобы наблюдать за ходом проведения ЕГЭ.

Контрольные мероприятия наблюдатели будут проводить в Чечне, Северной Осетии и Ингушетии.

В число наблюдателей входят студенты из самых крупных учебных заведений Ростовской области — ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ), ЮРИУ РАНХиГС, а также из ТИ имени Чехова, ДПК и ЗимПК. Все наблюдатели прошли обучение и имеют статус “федеральных наблюдателей”.

В Ростовской области за проведением единого государственного экзамена будут следить 120 студентов из ростовских вузов, также имеющих статус “федерального наблюдателя”, сообщает Министерство образования Ростовской области.

В каких именно городах Ростовской области наблюдатели будут контролировать ход ЕГЭ, не сообщается.