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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

24 мая студенты-волонтеры из “Корпуса общественных наблюдателей” отправились в республики Северного Кавказа, чтобы наблюдать за ходом проведения ЕГЭ.
Ростовские студенты-наблюдатели из "Донского союза Молодежи" отправились в Северокавказский федеральный округ, чтобы контролировать ход ЕГЭ. Фото Минобр РО.

Образование

72 студента из Ростовской области поедут на Кавказ наблюдателями ЕГЭ

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24 мая студенты-волонтеры из “Корпуса общественных наблюдателей” отправились в республики Северного Кавказа, чтобы наблюдать за ходом проведения ЕГЭ.

Контрольные мероприятия наблюдатели будут проводить в Чечне, Северной Осетии и Ингушетии.
В число наблюдателей входят студенты из самых крупных учебных заведений Ростовской области — ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ), ЮРИУ РАНХиГС, а также из ТИ имени Чехова, ДПК и ЗимПК. Все наблюдатели прошли обучение и имеют статус “федеральных наблюдателей”.

В Ростовской области за проведением единого государственного экзамена будут следить 120 студентов из ростовских вузов, также имеющих статус “федерального наблюдателя”, сообщает Министерство образования Ростовской области.
В каких именно городах Ростовской области наблюдатели будут контролировать ход ЕГЭ, не сообщается.

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