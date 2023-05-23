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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В WhatsApp сообщения можно менять в течение 15 минут.
Изменить содержание сообщений в WhatsApp в течение 15 минут скоро смогут все пользователи. Разработчики пообещали, что давно ожидаемая функция станет доступной для всех в ближайшие недели. Скриншот с блога мессенджера WhatsApp*.

Технологии

В WhatsApp* сообщения можно менять. Скоро. Всем. За 15 минут

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Изменить содержание сообщений в WhatsApp* в течение 15 минут скоро смогут все пользователи. О возможности редактирования объявил 22 мая русскоязычный блог мессенджера.

Функция «Изменить» появится в меню при выделении (нажатии) сообщения. Получатели увидят, что письмо откорректировано, но не сами правки. Разработчики пообещали, что давно ожидаемая функция редактирования сообщений станет доступной для всех в ближайшие недели.

*Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в Российской Федерации.

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