В WhatsApp сообщения можно менять в течение 15 минут.

Изменить содержание сообщений в WhatsApp* в течение 15 минут скоро смогут все пользователи. О возможности редактирования объявил 22 мая русскоязычный блог мессенджера.

Функция «Изменить» появится в меню при выделении (нажатии) сообщения. Получатели увидят, что письмо откорректировано, но не сами правки. Разработчики пообещали, что давно ожидаемая функция редактирования сообщений станет доступной для всех в ближайшие недели.

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