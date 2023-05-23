Количество машин на автомобильных пропускных пунктах между Ростовской областью и Донецкой народной республикой можно узнать от телеграм-бота «Навигатор Народного Фронта».

По сообщению канала «Донбасс решает», сервис создан добровольцами. Он показывает актуальное число легковых и грузовых автомобилей у КПП и примерное время ожидания. Кнопка обратной связи позволяет поделиться проблемами при прохождении пропускного пункта и внести свои предложения.

Сейчас доступна информация об АПП Ульяновское-Шрамко, Куйбышево, Весело-Вознесенка и Матвеев-Курган.

Создатели телеграм-сервиса планируют аналогичную бесплатную услугу для пропускных пунктов Луганской области (ЛНР).