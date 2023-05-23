Транспорт
На трассе М4 «Дон» в Геленджике изменится схема движения
27 мая на трассе М4 «Дон» в Геленджике днем изменится движение на Краснодар и Новороссийск.
На участке М4 с 1506 по 1513 километр пройдет велосипедная часть спортивного фестиваля IRONSTAR GELENDZHIK-2023.
ГК «Автодор» сообщает, что днем будет изменено движение на этом участке трассы.
На период соревнований в светлое время суток движение транспорта будет организовано по двум полосам прямого направления (в Новороссийск) — по одной в каждую сторону.
Будет наложено ограничение скорости в 50 км/час.
Снять ограничения движения в Геленджике планируется после завершения соревнований.
Ориентировочно — до наступления темного времени суток.