На трассе М4 «Дон» в Геленджике изменится схема движения

27 мая на трассе М4 «Дон» в Геленджике днем изменится движение на Краснодар и Новороссийск.

На участке М4 с 1506 по 1513 километр пройдет велосипедная часть спортивного фестиваля IRONSTAR GELENDZHIK-2023.

ГК «Автодор» сообщает, что днем будет изменено движение на этом участке трассы.

На период соревнований в светлое время суток движение транспорта будет организовано по двум полосам прямого направления (в Новороссийск) — по одной в каждую сторону.

Будет наложено ограничение скорости в 50 км/час.

Снять ограничения движения в Геленджике планируется после завершения соревнований.

Ориентировочно — до наступления темного времени суток.