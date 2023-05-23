Госдума утвердила штрафы за покусанных людей

Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект о штрафах, за укусы людей домашними животными и за выброшенных питомцев.

Максимальный размер штрафа за покусанных людей и повреждение имущества, если нет признаков уголовного преступления, составит 200 тысяч рублей.

Владелец животного будет освобожден от ответственности, если в момент нападения на человека собаку будет выгуливать другой человек или она будет украдена.

Штрафы за ненадлежащее содержание животных