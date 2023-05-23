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Госдума утвердила штрафы за покусанных людей
Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект о штрафах, за укусы людей домашними животными и за выброшенных питомцев.
Максимальный размер штрафа за покусанных людей и повреждение имущества, если нет признаков уголовного преступления, составит 200 тысяч рублей.
Владелец животного будет освобожден от ответственности, если в момент нападения на человека собаку будет выгуливать другой человек или она будет украдена.
Штрафы за ненадлежащее содержание животных
- Штраф за оставление животного без присмотра составит 3 тысячи рублей — для граждан, 15 тысяч рублей — для должностных лиц, 30 тысяч рублей — для юридических.
- Этот же законопроект также предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с животными, которых используют для проведения культурно-зрелищных мероприятий.
- Если владелец выбросит собаку или кошку на улицу, или другим образом будет нарушать правила его содержания, то ему можно будет вынести предупреждение либо штраф 1,5-3 тысячи рублей. Должностным лицам придется заплатить 5-15 тысяч рублей, юридическим — до 100 тысяч рублей.