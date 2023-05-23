22 мая «диверсионно-разведывательная группа» украинской армии вошла в Грайворонский район (округ) Белгородской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В тот же день начальник областного УФСБ Александр Кулагин ввел правовой режим контртеррористической операции (КТО).

Во время проведения КТО специальные службы имеют право проверять документы граждан и досматривать их вещи, использовать транспорт организаций и физических лиц. А также временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение автомобилей и пешеходов.

До окончания действия КТО на законном основании спецслужбы контролируют телефонные переговоры, почтовые и интернет-сообщения. И приостанавливается работа опасных производств.

Хроника событий в Белгородской области от губернатора Вячеслава Гладкова:

Понедельник 22 мая

9.00. ВСУ обстреляли Грайворонский округ минами и ракетами. Некоторые здания получили повреждения. Пострадавших нет.

Беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство рядом с жилым домом.

В селе Глотово ранили мужчину и женщину. Женщина отправлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

14.00. На территорию округа зашли диверсанты ВСУ.

В г. Грайвороне в больницу доставлены двое мужчин и женщина с осколочными ранениями. Все с ранениями средней степени тяжести.

В селе Замостье после попадания снаряда загорелся детский сад.

Система ПВО сбила БПЛА в Белгородском районе области.

18.00 В области введен режим КТО.

23.00 ВСУ обстреляли п. Борисовка. Взрывное устройство, сброшенное с квдрокоптера, повредило административное здание.

Вторник 23 мая

7.00. Силовые структуры продолжают зачистку Грайворонского округа от диверсантов. Губернатор поблагодарил жителей, покинувших свои дома в целях безопасности. Гладков заверил, что власти оповестят граждан, когда они смогут вернуться домой.

Во время эвакуации умерла женщина 1941 г. рождения.

9.00. Из с. Глотово, куда зашел противник, в больницу Белгорода доставили тяжелораненую женщину и мужчину с ранениями средней степени.

12.00. В зоне КТО отселены жители девяти населенных пунктов. Ранены 12 человек, повреждены 29 домов. Нет света в 14 деревнях и поселках.

15.00. Обстреляны хутора и села Борисовского района.

18.00. Режим КТО в Белгородской области отменен решением Оперативного штаба.

По информации Министерства обороны и ФСБ России, новых заходов диверсантов со стороны Украины нет.

Приграничные районы Белгородской области регулярно обстреливаются и подвергаются атакам беспилотников. Сохраняется минная опасность.

Власти региона просят граждан воздерживаться от посещения приграничных лесополос.