Ростовский областной суд в ответ на жалобу жителя Каменска-Шахтинского добавил ему к полученному приговору еще два года лишения свободы.

В 2022 году между между супругами возник конфликт. Муж схватился за нож и нанес супруге десять ударов, от чего женщина скончалась. Он работал фельдшером скорой помощи, она — медсестрой каменской ЦГБ.

После убийства устроил ДТП

Сам мужчина сел в свою «одиннадцатую» и помчался по городу. Правоохранители тогда предположили, что его целью было устроить смертельное ДТП. Двум автомобилям, встретившимся на пути ВАЗа в пер. Красноармейском, удалось увернуться, а вот «Хендай Солярису» не повезло. Произошло столкновение, после которого оба водителя были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

42-летний муж погибшей получил многочисленные переломы и ушибы, тем не менее ему была избрана мера пресечения в виде ареста. После лечения подозреваемого под конвоем отправили в СИЗО. На судебные процессы мужчина приходил на костылях. В том числе и на оглашение приговора.

С приговором не согласился

В феврале 2023 года Каменский районный суд вынес мужчине приговор — 7,6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Обвиняемый с приговором не согласился и подал апелляцию.

Областной суд в ходе рассмотрения жалобы усилил меру наказания, добавив к вынесенному сроку еще два года лишения свободы. Приговор — 9,6 лет колонии строго режима.