В ночь с 23 на 24 мая между 2 и 4 часами на 30 минут будет закрыто движение в сторону Ростова-на-Дону. На участке 592-го километра трассы М-4 «Дон» в Воронежской области запланированы строительные работы.

Об этом сообщает официальный канал госкомпании «Автодор». На этом участке будет осуществлен монтаж балок надземного пешеходного перехода через автомагистраль.

«Автодор» просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения. Госкомпания приносит извинения за возможные неудобства при кратковременном закрытии движения.