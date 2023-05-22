Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

24 мая с 02:00 до 04:00 на 30 минут будет закрыто движение в сторону Ростова-на-Дону на 592 км трассы М-4 «Дон» в Воронежской области.
Инфографика ГК "Автодор".

Транспорт

В ночь на 24 мая будет краткосрочное закрытие движения на трассе М4

Опубликовано

В ночь с 23 на 24 мая между 2 и 4 часами на 30 минут будет закрыто движение в сторону Ростова-на-Дону. На участке 592-го километра трассы М-4 «Дон» в Воронежской области запланированы строительные работы.

Об этом сообщает официальный канал госкомпании «Автодор». На этом участке будет осуществлен монтаж балок надземного пешеходного перехода через автомагистраль.

«Автодор» просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения. Госкомпания приносит извинения за возможные неудобства при кратковременном закрытии движения.

Похожие темы:, ,

Другое в рубрике Транспорт

Вверх