21 мая на трассе М4 «Дон» на мосту в Ростовской области было организовано реверсивное движение. Движение на Москву было остановлено. В пробке в северном направлении автомобилисты простояли около 40 минут.

Движение на север было закрыто для пропуска затора в южном направлении. По обоим мостам было открыто реверсивное движение в сторону Ростова-на-Дону и Краснодара.

Реверс на трассе М4 в Каменске в направлении на юг «включают» уже каждый день. Основанием служит достигающая длины 3 километров пробка перед ремонтируемым мостом.

Длительность «реверса» день ото дня становится дольше из-за растущего трафика.