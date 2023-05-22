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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пробка 21 мая на Москву перед мостом в Каменске-Шахтинском Ростовской области. На мостах запущено реверсивное движение в сторону Краснодара.
Пробка 21 мая перед мостом в Каменске-Шахтинском Ростовской области в направлении Москвы. По мостам запущено реверсивное движение на Краснодар. Фото: Виктория Костовская, “ПИК”.

Транспорт

Пробка на трассе М4 «Дон» в Каменске стояла в обоих направлениях

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21 мая на трассе М4 «Дон» на мосту в Ростовской области было организовано реверсивное движение. Движение на Москву было остановлено. В пробке в северном направлении автомобилисты простояли около 40 минут.

Движение на север было закрыто для пропуска затора в южном направлении. По обоим мостам было открыто реверсивное движение в сторону Ростова-на-Дону и Краснодара.

Реверс на трассе М4 в Каменске в направлении на юг «включают» уже каждый день. Основанием служит достигающая длины 3 километров пробка перед ремонтируемым мостом.

Длительность «реверса» день ото дня становится дольше из-за растущего трафика.

Пробка на трассе М4 «Дон» в Каменске стояла в обоих направлениях
Пробка 21 мая на Москву перед мостом в Каменске-Шахтинском Ростовской области. На мостах запущено реверсивное движение в сторону Краснодара.

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