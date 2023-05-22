Политика
Помилован Роман Протасевич, экс-редактор популярных СМИ белорусской оппозиции
Роман Протасевич, бывший оппозиционер, главный редактор популярных протестных СМИ во время белорусских выборов в 2020 г., осужденный за экстремистскую деятельность на 8 лет, помилован Президентом Белоруссии и вышел на свободу.
22 мая интервью с ним опубликовал телеграм-канал Белта.
Арест Протасевича 23 мая 2021 г. вызвал политический скандал в Европе. В тот день белорусские власти получили сообщение о бомбе на борту пассажирского рейса Иерусалим-Вильнюс. Для сопровождения самолета вылетел истребитель МИГ-29.
Экипаж был вынужден незапланированно приземлиться в Минске. После посадки задержали двоих пассажиров — белоруса Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу — активистов белорусской оппозиции.
На следующий день, 24 мая, саммит Евросоюза запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу и над европейской территорией. И потребовал освободить задержанных и ввел санкции против Белоруссии.
Роман Протасевич известен как бывший главный редактор самого популярного телеграм-канала противников Президента Александра Лукашенко. Канал признан в Белоруссии экстремистским.
По свидетельству очевидцев, узнав о неожиданном приземлении в Минске, Протасевич признался, что ожидает самого сурового наказания вплоть до смертной казни.
В течение почти 2 лет пока шло следствие, Протасевич находился под домашним арестом. 3 мая 2023 г. Минский областной суд приговорил 28-летнего экс-оппозиционера к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Протасевич признан виновным в организации массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок. А также в публичных призывах к совершению актов терроризма и захвату государственной власти.
22 мая он вышел на свободу и поблагодарил за свое освобождение Александра Лукашенко: «Буквально только что подписал все соответствующие документы, что я помилован. Я, конечно, очень счастлив… Прежде всего я безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение… Пока нет каких-то конкретных планов. Наверное, запишусь в тренажерный зал. Может быть, выберусь в тихое место, к речке, к озеру».