Роман Протасевич, бывший оппозиционер, главный редактор популярных протестных СМИ во время белорусских выборов в 2020 г., осужденный за экстремистскую деятельность на 8 лет, помилован Президентом Белоруссии и вышел на свободу.

22 мая интервью с ним опубликовал телеграм-канал Белта.

Арест Протасевича 23 мая 2021 г. вызвал политический скандал в Европе. В тот день белорусские власти получили сообщение о бомбе на борту пассажирского рейса Иерусалим-Вильнюс. Для сопровождения самолета вылетел истребитель МИГ-29.

Экипаж был вынужден незапланированно приземлиться в Минске. После посадки задержали двоих пассажиров — белоруса Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу — активистов белорусской оппозиции.

На следующий день, 24 мая, саммит Евросоюза запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу и над европейской территорией. И потребовал освободить задержанных и ввел санкции против Белоруссии.

Роман Протасевич известен как бывший главный редактор самого популярного телеграм-канала противников Президента Александра Лукашенко. Канал признан в Белоруссии экстремистским.

По свидетельству очевидцев, узнав о неожиданном приземлении в Минске, Протасевич признался, что ожидает самого сурового наказания вплоть до смертной казни.

В течение почти 2 лет пока шло следствие, Протасевич находился под домашним арестом. 3 мая 2023 г. Минский областной суд приговорил 28-летнего экс-оппозиционера к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Протасевич признан виновным в организации массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок. А также в публичных призывах к совершению актов терроризма и захвату государственной власти.