Обход Аксая появился на картах Яндекса

Восточный обход трассы М4 «Дон» вокруг Ростова-на-Дону и Аксая прорисовали в сервисах Яндекса «Карты» и «Навигатор».

Новый участок трассы М4 «Дон» в обход Ростова-на-Дону прорисовался 22 мая. Северная точка находится на развязке возле Новочеркасска. Южное соединение с существующей трассой М4 — в районе поселка Дорожный Аксайского района. В понедельник на картах еще не был указан новый мостовой переход через реку Дон.

Обход Аксая пока промаркирован как непроездной, подсвечен черным цветом и обозначен знаками «Въезд запрещен».

Открытие движения по восточному обходу Ростова-на-Дону «Автодор» анонсировала к 15 июня 2023 года.

Обход позволит сэкономить около часа на маршрутах следования в Крым и на Черноморское побережье.

Обновление от 16.45 часов 22 мая: весь восточный обход трассы М4 «Дон» вокруг Ростова-на-Дону и Аксая прорисован в сервисах Яндекса «Карты» и «Навигатор».