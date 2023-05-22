С 22 мая трасса М4 «Дон» окажется во власти дождей, ливней с грозами и магнитными бурями. Ожидается, что самыми «мокрыми» по количеству выпавших осадков будут 24 и 25 мая.

Ненастье затронуло обширные территории юго-востока Европейской равнины и надвигается на Донской регион со стороны Волгограда и Калмыкии, где уже бушуют ливни с грозами.

Дожди принесут с собой кратковременное похолодание, однако ниже +19 градусов днем и +13 ночью температура не опустится.

В Каменском районе 22 мая будет +19°С…+21°С, 23 мая столбики термометров днем покажут +21…+23 градуса, 24 мая +19°С, 25 мая +20°С…+22°С, 26 мая +21°С…+22°С.

Если 22 и 23 мая осадки кратковременные, то 24 и 25 мая в Каменском районе ожидаются ливни с грозами, которые будут сопровождаться порывами ветра до 7-8 м/с. Предположительно, выпадет до 10 мм осадков. Влажность составит 90-100%. Атмосферное давление в пределах нормы — 754 мм рт. ст.

Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 24 мая с 00.00 до 12.00 ожидаются магнитные бури силой 4-5 баллов (G3-G5 уровней). Метеозависимым людям, а также тем, кто находится за рулем на трассе М4 «Дон», следует соблюдать осторожность.

22 мая заход солнца в 20.00. Полнолуние ожидается 4 июня, через 13 дней.

