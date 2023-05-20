18 мая Пленум Верховного Суда России утвердил несколько постановлений, в т.ч. касающееся военнообязанных граждан «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы».

Проект постановления стал известен после заседания Пленума 21 марта 2023 г. В нем Верховный Суд разъяснил понятия «незаконный приказ начальника», «самовольное оставление места службы», «дезертирство», «сдача в плен», «государственная измена».

Согласно Конституции, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. В период мобилизации или вооруженного конфликта военнослужащий не праве уклониться от возложенных на него обязанностей, даже если его жизни угрожает опасность.

Например, из объяснений Верховного Суда следует, что военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегать захвата в плен. Однако если по своему физическому состоянию (тяжелое ранение или контузия) он не может уклониться от пленения, такие действия не являются преступлением.

Добровольная сдача в плен признается государственной изменой.