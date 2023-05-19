Происшествия
В Ростовской области дым от пожара душил людей всю ночь
В ночь с 18 на 19 мая жители нескольких районов Каменска-Шахтинского Ростовской области задыхались от едкого дыма. Особенно остро запах ощущали жители микрорайона Шахтерского.
“Сейчас горит мусорный полигон в Шахтерском! Окна невозможно поставить на проветривание, едкий дым от пожара”, — тревожное сообщение поступило в редакцию “ПИКа” около полуночи.
Утром 19 мая стало известно, что на самом деле в ночь на 19 мая в Каменске-Шахтинском возгорание случилось не на полигоне твердых коммунальных отходов, а в полях — в районе садовых товариществ “Заря-1” и “Спутник КМС-7” (по маршруту автобуса № 10).
— Ни на закрытом полигоне ТКО, ни на площадке временного хранения мусора регионального оператора ООО “Экострой-Дон” следов возгорания нет, — сообщил в “ПИК” Валерий Лощилов, директор Комбината коммунальных предприятий, за которым числится закрытый полигон ТКО Каменска-Шахтинского.