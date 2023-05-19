19 мая в поселке Глубоком (Каменский район Ростовской области) в пожаре погибла 82-летняя женщина.

По сообщению начальника ОНД и ПР по Каменскому району Людмилы Рагулиной, сигнал о возгорании в частном доме на пульт спасательной службы 112 поступил под утро 19 мая — в 3.26. К месту пожара прибыло отделение ПЧ № 57. К тому моменту огнем был охвачен весь дом. Полностью потушить строение удалось в 4.10.

— На месте пожара была обнаружена погибшая хозяйка дома 1941 г.р., пострадала и женщина 1968 г.р., — уточнила Л. Рагулина.

Из собственных источников “ПИКу” стало известно, что пострадавшая приходилась дочерью погибшей. Накануне трагедии дочь отдыхала вместе со знакомыми в беседке, пристроенной к дому, не обошлось без спиртного. Именно здесь, под навесом, спасатели обнаружили очаг возгорания.

Огонь мгновенно перекинулся на дом. Хозяева спохватились слишком поздно. 55-летняя женщина пыталась вывести из горящего помещения свою мать, но, к несчастью, спасти ее не удалось.