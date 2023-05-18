Крупные ремонты и стройки на автомагистрали М4 “Дон” в Ростовской области будут приостановлены ориентировочно с 15 июня до 15 сентября. Об этом сообщила корреспонденту “ПИКа” пресс-секретарь госкомпании “Автодор” Татьяна Шадрина. А восточный обхода Аксая и Ростова-на-Дону будет открыт для движения к 15 июня.

К пику курортного сезона дорожники откроют долгожданную шестиполосную трассу в районе Аксая.

Новая 35-километровая дорога восточного обхода Аксая и Ростова-на-Дону уже практически готова. Это будет скоростная магистраль с разноуровневыми развязками, восемью путепроводами и пятью мостами. В том числе грандиозный мостовой переход через реку Дон.

Запуск движения по восточному обходу позволит выиграть около часа пути в Крым, на курорты Кавказа и Черноморское побережье Краснодарского края.