США не разрешают европейским странам передавать Украине истребители-бомбардировщики F-16 американского производства. Об этом 18 мая на своем сайте сообщила газета «Нью-Йорк Таймс».

Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия могли бы поставить не менее 125 самолетов. Однако американские власти пока не позволяют украинским пилотам даже тренироваться на них.

Это не первый случай, когда США сдерживают европейские инициативы по военной помощи Украине. Однако в последствие договоренности с союзниками по НАТО достигались. Так произошло с ракетами HIMARS, танками Abrams, зенитными комплексами Patriot.

Нынешнее сопротивление США источники в администрации Байдена объясняют высокой ценой самолетов и секретностью их технологий. Без согласия Вашингтона европейцы не имеют права передать F-16 Украине и приступить к практическому обучению украинских пилотов.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хустра после переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что по этому вопросу «мы еще не достигли решения».

17 мая группа конгрессменов из 14 человек — демократов и республиканцев — призвала Президента Джо Байдена немедленно «разблокировать F-16».

Фото с сайта газеты «Нью-Йорк Таймс»