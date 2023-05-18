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Новая версия бронеавтомобиля «Тайфун 4х4» получила наименование «Феникс»
Завод специальных автомобилей «Ремдизель» завершил глубокую модернизацию малого представителя боевых машин семейства «Тайфун». Преемник получил наименование «Феникс». Индекс тот же — КамАЗ-53949.
Завод-изготовитель обещает, что российская премьера многоцелевого бронеавтомобиля «Феникс» состоится в августе этого года на форуме «Армия-2023». Иностранцы же уже увидели броневик на февральской выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, ОАЭ.
Основные данные и ТТХ:
- габариты 6.4/2.5/3.3 м
- масса 14-16 т
- колесная формула 4х4
- тип подвески независимая
- глубина брода 1.5/1.75 метра
- ширина рва 0.5 м
- высота стенки 0.6 м
- скорость до 100 км/ч;
- масса буксируемого прицепа 5 т
- экипаж и десант до 10 чел.
Бронеавтомобиль предназначен для перевозки личного состава. На него устанавливаются специальные и боевые модули — санитарный, пулеметный, зенитный, противотанковый, артиллерийский, радиотехнический, разведывательный.
«Всё в себе везу своё»
Модификацию 2023 года следует называть не иначе как «импортозамещенная». Главное, что машина переведена на серийное заводское шасси и получила отечественные дизельные двигатели. Рядный шестицилиндровый R6 и V-образную «восьмерку».
Трансмиссия и вся «ходовая» часть включая колеса тоже перешли на собственное производство КамАЗа. Кресла, электрика и вся начинка — отечественные.
Часть топливной системы вроде бы еще остается частично «дружественной». Но по данным некоторых источников, Алтайский завод прецизионных изделий уже осваивает выпуск топливных насосов высокого давления ( ТНВД) для этих двигателей КамАЗа.
Защита как и прежде двухкомпонентная. Верх — керамика, под ней броневой лист. Выдерживает снарядные осколки и пули боеприпасов до калибра 14.5 мм включительно. Противоминная защита днища — от зарядов до 8 кг в тротиловом эквиваленте.
Фильтро-вентиляционная установка обеспечивает безопасность экипажа от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериологических аэрозолей.
Родословная «Феникса»
Первый КамАЗ-53949 «Тайфуненок» военные и специалисты увидели на «Дне инноваций» в Южном военном округе осенью 2015 года.
Прозвище он получил как младший брат более грозных бронеавтомобилей семейства «Тайфун», стоящих на вооружении подразделений специального назначения. Да и «мордочка» у первого «Тайфуна 4х4» по тем временам выглядела, скажем так, еще по-детски.
В 2017-2019 годах броневик проходил различные усовершенствования, получал импортные двигатель, автоматическую коробку передач, кресла экипажа, колеса, электронику и пр.
Автомобиль позиционировался как спецтехника для охранного сопровождения колонн, санитарной эвакуации и ведения различных видов специальных разведок. Также было заявлено его возможное применение в качестве командно-штабной машины и машины огневой поддержки.
Которой, собственно, он полноценно и стал семь лет спустя, получив опыт боевого применения в СВО.