Власть
За сморчки начнут штрафовать и сажать осенью
В октябре заядлых грибников ждут огромные штрафы. И даже реальные сроки за сбор, покупку и продажу грибов, занесенных в Красную книгу.
14 апреля президент В. Путин подписал закон* о внесении изменений в Угодовный Кодекс. Изменения предусматривают административную и уголовную ответственность за сбор грибов и растений, занесенных в Красную книгу.
В число запрещенных внесены в том числе популярные у грибников в Ростовской области грибы.
- Это бернардовидный, глинисто-желтый и превосходный шампиньоны.
- Это подосиновик серый,
- гриб-зонтик Оливье.
- И даже степной сморчок.
За сбор этих грибов будет предусмотрен штраф до 1 млн руб. и лишение свободы на срок до 4 лет. А за покупку и продажу — штраф до 1,5 млн руб. и реальный срок до 5 лет.
Закон вступит в силу через 180 дней со дня его опубликования, то есть с середины октября.
*Федеральный закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» № 113-ФЗ от 14.04.2023 г.