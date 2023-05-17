В октябре заядлых грибников ждут огромные штрафы. И даже реальные сроки за сбор, покупку и продажу грибов, занесенных в Красную книгу.

14 апреля президент В. Путин подписал закон* о внесении изменений в Угодовный Кодекс. Изменения предусматривают административную и уголовную ответственность за сбор грибов и растений, занесенных в Красную книгу.

В число запрещенных внесены в том числе популярные у грибников в Ростовской области грибы.

Это бернардовидный, глинисто-желтый и превосходный шампиньоны .

. Это подосиновик серый,

серый, гриб-зонтик Оливье.

Оливье. И даже степной сморчок.

За сбор этих грибов будет предусмотрен штраф до 1 млн руб. и лишение свободы на срок до 4 лет. А за покупку и продажу — штраф до 1,5 млн руб. и реальный срок до 5 лет.

Закон вступит в силу через 180 дней со дня его опубликования, то есть с середины октября.

*Федеральный закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» № 113-ФЗ от 14.04.2023 г.