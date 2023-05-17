В Ростовской области начался пик активности клещей

С начала года в Донском регионе клещи покусали около семисот человек. В ходе лабораторных исследований на насекомых, снятых с людей, выявлены боррелии.

Эти бактерии являются возбудителями иксодового клещевого боррелиоза. В Ростовской области пик активности иксодовых клещей приходится на май-июнь.

Их можно встретить на природе, в городских парках и скверах, частных домовладениях, лесополосах, рощах, на кустарниках, в степи с высокой травой. И если не предпринять меры предосторожности, можно принести насекомое домой, в худшем случае быть укушенным и зараженным опасным заболеванием.

С начала года в Каменске-Шахтинском от укусов клещей пострадали 27 человек, из них 11 детей. Об этом «ПИКу» сообщила помощник энтомолога каменского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Горбачева.

Обработка в городе от этих насекомых проводится мизерная. Сегодня от клещей обработан только район «Топольков». Договора с эпидотделом должна заключать администрация, но делать это не спешит. Поэтому в зоне разгула клещей – городские парки, кладбища.

Сам укус насекомого не страшен, опасность представляют инфекционные заболевания, переносчиком которых является клещ. В Ростовской области — это боррелиоз, крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), лихорадка Западного Нила, Ку-лихорадка, туляремия.

Энцефалита на Дону нет, поэтому вакцинация от заболевания в регионе не проводится.