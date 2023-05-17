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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мина "Лепесток" ПФМ-1 мужчина косил траву в Белгородской области и наступил на мину
«Лепесток» (ПФМ-1 и ПФМ-1С) - малозаметная противопехотная мина нажимного действия дистанционного минирования советского производства. Вооруженные силы Украины располагали примерно 6 млн «Лепестков» на 2014 г. Фото КП-Донецк.

СВО

В Белгородской области мужчина наступил на мину «Лепесток», когда косил траву

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Жителю приграничного села Черемошное Белгородской области оторвало стопу правой ноги, когда он косил траву в овраге. 17 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трагическом происшествии в своем Телеграм-канале. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь.

По словам губернатора, мужчина наступил на малозаметную противопехотную мину «Лепесток». ВСУ неоднократно применяли подобные взрывные устройства в зоне СВО.

Мины «Лепесток» ПФМ-1* разбрасывали с помощью реактивной артиллерии, в т.ч. против мирных жителей. Губернатор предупредил белгородцев о минной опасности и призвал не посещать лесополосы на всех территориях рядом с украинской границей.

*ПФМ-1/ПФМ-1С — противопехотная фугасная мина; "С" — с механизмом самоликвидации.

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