Жителю приграничного села Черемошное Белгородской области оторвало стопу правой ноги, когда он косил траву в овраге. 17 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трагическом происшествии в своем Телеграм-канале. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь.

По словам губернатора, мужчина наступил на малозаметную противопехотную мину «Лепесток». ВСУ неоднократно применяли подобные взрывные устройства в зоне СВО.

Мины «Лепесток» ПФМ-1* разбрасывали с помощью реактивной артиллерии, в т.ч. против мирных жителей. Губернатор предупредил белгородцев о минной опасности и призвал не посещать лесополосы на всех территориях рядом с украинской границей.

*ПФМ-1/ПФМ-1С — противопехотная фугасная мина; "С" — с механизмом самоликвидации.