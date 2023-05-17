18 мая отмечается Международный день музеев. Этому событию посвящена ежегодная всероссийская акция «Ночь в музее». В этом году она будет проходить с 18.00 часов 20 мая до 06.00 утра 21 мая.

Однако время проведения в каждом отдельном музее установят индивидуально. Уточнить время и программу интересующего вас культурного учреждения можно на официальном сайте «Ночи музеев». Либо непосредственно на музейных порталах вашего города. Например, в Каменске-Шахтинском Ростовской области «Ночь музеев» впервые пройдет не ночью, а днем 20 мая с 14.00 до 18.00.

Акция «Ночь в музее» намерена привлечь как можно больше посетителей. И полностью продемонстрировать им имеющийся музейный исторический потенциал.

Ежегодно она проходит под разными девизами. В этом году главной темой стала «История и истории». Это значит, что посетителям, кроме обзора исторических ценностей, предложат информацию о героях, уникальных событиях, коллекциях, научных открытиях и т.п.

Кроме выставок и экспозиций, в каждом отдельном музее представят культурную программу. Афишу лучших музеев страны можно посмотреть здесь**.

В Москве бесплатно можно посетить Бородинский военно-исторический музей-заповедник, автомузей «Автомобили мира», музей Рерихов, центральный дом авиации и космонавтики, музей искусства народов Востока, музей им. А.С. Пушкина, дом-музей М.С. Щепкина и т.д.

В музее Каменска-Шахтинского декоративно-прикладного искусства посетителям праздничной «ночи» предложат посмотреть образовательно-развлекательные мероприятия. Можно будет поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах. Сопровождать праздник будут концерты с вокальными и танцевальными номерами самых одаренных юных каменчан.

В штатном режиме будут работать все выставки и экспозиции. Для желающих организуют экскурсии. За активное участие в конкурсах дети будут награждены призами.

Стоимость билетов символическая.