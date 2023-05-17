Последние новости о здоровье фигуриста Романа Костомарова

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову лучше. Об этом сообщил его коллега Илья Авербух.

Спортсмен отметил, что поддерживает общение с другом в телефонном режиме, на связи каждый день.

«Что касается его состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения его жене Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний», — цитирует слова Авербуха ТАСС.

Напомним, 10 февраля Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. На фоне осложнения у него развился сепсис, врачам пришлось ампутировать ступни и пальцы рук.

Оксана Домнина, жена спортсмена, рассказывала, что в начале января у супруга появился небольшой кашель и стала болеть рука, из-за чего он начал принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты. А на пятые сутки Костомарова госпитализировали с высокой температурой, его состояние «прогрессивно ухудшалось».

После нескольких операций и длительного лечения знаменитый фигурист первый раз обратился к поклонникам 8 мая. И сказал спасибо всем, кто молится за него: