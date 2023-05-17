Компания “Автодор” открыла проезд по четырем полосам с 1512-го по 1517-й км трассы М4 “Дон”. Это новый участок дороги от въезда в Геленджик и до Марьиной Рощи.

Также пропускная способность транспорта теперь увеличена на въезде в Кабардинку. Новая развязка в районе 1522-м км разгрузила автомагистраль. Теперь там нет светофора и вечных пробок в час пик.

Открылись все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского. Заработала разворотная петля около Марьиной Рощи.