Об этом 16 мая сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Такая плотность работы ПВО давно не фиксировалась», — пишут военные корреспонденты. Киевские власти назвали ночные события «самой массовой атакой Киева».

Работа украинских ПВО, предположительно, комплекса «Патриот» была снята на видео. Позднее Министерство обороны РФ заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила американский зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот». Ракетные удары наносились по расположениям ВСУ, местам хранения боеприпасов и техники, в т.ч. поставленных Западом.

Немецкий эксперт и блогер Ким Дотком обвинил украинское ПВО в бесполезном расходовании дорогостоящих боеприпасов. «30 запусков ракет «Пэтриот» по 5 млн долларов за штуку в течение 2 минут. И в конце концов пусковые установки были уничтожены российскими ракетами. Почему другие военные еще хотят покупать «Пэтриот» после этого провала», — цитирует Доткома телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Американское агентство CNN со ссылкой на официальные источники признало, что «ЗРК «Пэтриот» в Киеве, вероятно, был поврежден».

Немецкие СМИ опубликовали мнение бывшего начальника штаба министра обороны Германии Нико Ланге. «Россия продолжит ракетные удары по Украине для выявления и уничтожения ЗРК «Пэтриот». Сейчас это цель №1». Ланге считает, что Россия испытывает новые системы ПВО Украины («Пэтриот», «Ирис», «НАСАМС») своими ракетами «Кинжал», «Калибр», Х101, Х555, беспилотниками «Шахид» и «Орлан».