17 мая Государственная Дума приняла во втором чтении поправки к законам «О государственном пенсионном обеспечении» и «О страховых пенсиях».

Согласно законопроекту, страховая и социальная пенсии в случае потери кормильца, а также пенсия детям, у которых неизвестны оба родителя, будут назначаться в беззаявительном порядке.

Несовершеннолетним детям, потерявшим кормильца, пенсия будет назначена в течение пяти рабочих дней после получения известия о смерти из федерального регистра сведений.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении намечено на 18 мая. Его положения должны вступить в силу с 1 января 2024 г.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, ситуация, когда люди, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, вынуждены тратить время на сбор справок, недопустима. Изменения в законе позволят им быстрее получить положенные выплаты.