Власть
Пенсию по утере кормильца назначат без заявления получателя
17 мая Государственная Дума приняла во втором чтении поправки к законам «О государственном пенсионном обеспечении» и «О страховых пенсиях».
Согласно законопроекту, страховая и социальная пенсии в случае потери кормильца, а также пенсия детям, у которых неизвестны оба родителя, будут назначаться в беззаявительном порядке.
Несовершеннолетним детям, потерявшим кормильца, пенсия будет назначена в течение пяти рабочих дней после получения известия о смерти из федерального регистра сведений.
Рассмотрение законопроекта в третьем чтении намечено на 18 мая. Его положения должны вступить в силу с 1 января 2024 г.
По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, ситуация, когда люди, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, вынуждены тратить время на сбор справок, недопустима. Изменения в законе позволят им быстрее получить положенные выплаты.