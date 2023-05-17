Альтернативой заграничному Дню св. Валентина (14 февраля) и Международному дню семьи (15 мая) в России стал отечественный День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Официальный статус российский праздник получил в 2022 году, но отмечается в России с 2008 года и уже стал для россиян всенародным и любимым.

Покровители праздника

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских. В любви и согласии они прожили долгую жизнь, а в старости приняли монашеский постриг. Скончались же в один день и час 8 июля по новому стилю. Именно в этот день Русская православная церковь отмечает День памяти святых. И почитают их как покровителей семьи и брака.

На сегодняшний день в России насчитывается около 58 храмов, посвященных святым Петру и Февронии Муромским.

«Февроньки» и ромашки

Что касается официальной истории российского праздника, то его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив. Фонд в свое время возглавляла супруга экс-президента России Дмитрия Медведева Светлана.

Символом праздника выбрали ромашку, простой, неприхотливый и наиболее распространенный на российской земле цветок. Поэтому доброй традицией стало делать из ромашек венки, дарить букеты. И открытки, которые в народе любовно окрестили «февроньки».

В 2022 году указом президента В. Путина праздник получил официальный статус. И теперь отмечается наряду с такими праздниками как 8 марта, 23 февраля, 9 мая и другими.

В этот день самые дружные семьи со стажем награждаются медалью «За любовь и верность».