Смена пола к пенсии не приблизит

Сменить пол в российском паспорте скоро будет нельзя. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. «Мы имеем не просто юридические коллизии, но несоответствие текущим конституционным приоритетам». Работа по внесению изменений в законодательство уже начата.

По словам министра, возможность смены пола в Российской Федерации была узаконена в 1997 году. Произошло это под влиянием международных организаций. Сейчас государственная политика направлена на укрепление традиционных семейных ценностей.

Пока еще для изменения записи о поле достаточно соответствующей справки из медучреждения. Хирургические операции необязательны. Возникает много вопросов об усыновлении детей, вступлении в брак, определении места лишения свободы. В том числе о возрасте выхода на пенсию и др.

По статистике ЗАГСов, с 2018 по 2022 год зарегистрировано 2700 случаев смены пола в актах гражданского состояния. В планах Минюста сделать внесение таких изменений в паспорт и другие документы невозможным по закону.