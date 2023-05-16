Сегодня вечером пробка на трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском впервые с 10 мая достигла 3 километров. Причина — возобновившийся ремонт каменского моста на 930 километре трассы М4 в южном направлении.

10 мая дорожные службы возобновили ремонт мостового перехода через реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском. Закрыта правая полоса в сторону Ростова-на-Дону и Краснодара. Движение идет по одной левой полосе.

В утренние часы пробка на трассе М4 «Дон» в Каменске практически отсутствует. Лишь замедляется рабочее движение при перестроении транспорта с трех полос в одну. К вечеру трафик и соответственно затор начинают расти. В это время к Каменску-Шахтинскому подъезжают автомобили, водители которых выехали утром на трассу М4 в южном направлении из центральных и северных регионов Европейской части России.

Затор перед каменским мостом начинает превышать длину в 2 километра, и хвост пробки уже перекрывает один из рекомендованных маршрутов объезда через хутор Старая Станица на 927 километре трассы М4 «Дон».