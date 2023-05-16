Призванные на военные сборы на Украину не попадут

10 мая 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал Указ о военных сборах для военнослужащих, находящихся в запасе.

Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Андрей Картаполов прокомментировал указ агентству «Интерфакс».

Он заявил, что ежегодные военные сборы не связаны с проведением специальной военной операции на Украине и заверил, что участники сборов «никак не попадут в зону СВО».

«Придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».

Указ Президента касается граждан, которые ранее служили в Вооруженных силах РФ, Национальной гвардии, ФСБ и т.д., и в настоящее время находятся в запасе.

Количество участников военных сборов в указе не уточняется.