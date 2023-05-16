Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

трасса М4 Дон ДТП мост Каменск-Шахтинский Ростовская область грузовик пробил ограждение
ДТП на 931 км трассы М4 "Дон": грузовик пробил ограждение моста в Каменске-Шахтинском и едва не упал в реку Северский Донец. Фото предоставлено сотрудниками ГИБДД.

Происшествия

На трассе М4 «Дон» грузовик свалился с моста через Северский Донец

Опубликовано

Около 9.00 часов 16 мая на 932-м километре трассы М4 “Дон” грузовик съехал с автомобильного моста через Северский Донец.

По счастливой случайности никто из людей не пострадал. Большегруз завис перед спуском в реку, подмяв под себя отбойник и еще одно металлическое ограждение. По предварительным данным, водитель фуры ехал из Новошахтинска в Воронеж.

По словам сотрудников ГИБДД, мужчина засмотрелся в зеркало заднего вида, после чего потерял управление грузовиком.

На трассе М4 «Дон» грузовик свалился с моста через Северский Донец
На трассе М4 «Дон» грузовик свалился с моста через Северский Донец
На трассе М4 «Дон» грузовик свалился с моста через Северский Донец
На трассе М4 «Дон» грузовик свалился с моста через Северский Донец
На трассе М4 «Дон» грузовик свалился с моста через Северский Донец

Похожие темы:, , , ,

Другое в рубрике Происшествия

Вверх