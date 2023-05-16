Около 9.00 часов 16 мая на 932-м километре трассы М4 “Дон” грузовик съехал с автомобильного моста через Северский Донец.

По счастливой случайности никто из людей не пострадал. Большегруз завис перед спуском в реку, подмяв под себя отбойник и еще одно металлическое ограждение. По предварительным данным, водитель фуры ехал из Новошахтинска в Воронеж.

По словам сотрудников ГИБДД, мужчина засмотрелся в зеркало заднего вида, после чего потерял управление грузовиком.