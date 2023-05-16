16 мая организаторы фестиваля «Будущее России» Алена Шарапова и Ольга Нартова вручили хору «Сияние» из Детской школы искусств им. Д.Г. Белоуса грант-приглашение на участие в гала-концерте в Государственный Кремлевский дворец в рамках фестиваля «Звезды над Москвой».

Этот коллектив занял гран при на конкурсе «Будущее России», проходившем в Ростове-на-Дону 28-29 апреля. А. Шарапова и О. Нартова приехали на отчетный концерт хора «Сияние» в школу искусств 16 мая специально, чтобы вручить грант.