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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Трасса М4 Дон в Каменске-Шахтинском ДТП на мосту через реку Северский Донец грузовик упал с моста
Пробка на трассе М4 "Дон" в Каменске-Шахтинском в направлении на Москву: причиной стало ДТП на мосту через реку Северский Донец — грузовик пробил ограждение и упал с моста. Фото Виктория Костовская, "ПИК".

Транспорт

ДТП на мосту стало причиной пробки на трассе М4 в Каменске-Шахтинском

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16 мая в 8.40 на трассе М 4 «Дон» в Каменске-Шахтинском образовалась пробка в северном направлении. Причина — ДТП на мосту через Северский Донец.

Скорость транспортного потока в заторе составляла около 10 км/ч. Длина затора в сторону Москвы к 9 часам 30 минутам достигала 2.5 километра.

Причиной пробки на трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском стало ДТП на мосту через реку Северский Донец — грузовик пробил ограждение и вылетел с моста, едва не упав в реку..

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