16 мая в 8.40 на трассе М 4 «Дон» в Каменске-Шахтинском образовалась пробка в северном направлении. Причина — ДТП на мосту через Северский Донец.

Скорость транспортного потока в заторе составляла около 10 км/ч. Длина затора в сторону Москвы к 9 часам 30 минутам достигала 2.5 километра.

Причиной пробки на трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском стало ДТП на мосту через реку Северский Донец — грузовик пробил ограждение и вылетел с моста, едва не упав в реку..