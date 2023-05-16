Центральное разведывательное управление США вербует граждан России в американские шпионы на своем телеграм-канале на русском языке. Сообщением и видеороликом от 16 мая сотрудники ЦРУ подстрекают россиян к совершению преступления, которое наказывается лишением свободы от 12 лет до пожизненного заключения (ст. 275 УК РФ*).

Американская разведка просит военных, дипломатов, ученых, технических специалистов и их близких, которые «знают правду о России», поделиться известной им информацией.

Цэрэушники дают технические советы о надежных каналах связи, обещают безопасность и предупреждают, что придется запастись терпением после «установления контакта». «Свяжитесь с нами. Возможно люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим», — говорится в сообщении.

Это не первая попытка американской спецслужбы найти себе агентов в России через Интернет. СМИ сообщали о подобных действиях и заявлениях ЦРУ в мае и ноябре 2022 г. В посольстве России в США назвали это подтверждением враждебного курса Вашингтона.

Канал ЦРУ в Телеграме создан 13 апреля 2023 г. На средину мая у него немногим более 4000 подписчиков.

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*Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023)

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы.