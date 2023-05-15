В Каменском районе Ростовской области разыскивают местного жителя 31-летнего Иванова Ивана Владимировича. Он подозревается в убийстве своего тестя и свояка.

Предварительно, 14 мая мужчина устроил перестрелку в х. Уляшкине. Стрелял из пистолета.

Кроме погибших, есть еще пострадавшие — его теща. Женщина получила ранение в грудь.

Свидетели сообщают, что конфликт между участками трагедии произошел на бытовой почве.

“Приехал на разборки к семье жены. У него от нее ребенок. Стрелял три раза. Сказал: “Вернусь — я вас тут всех положу”. А там осталась бабушка старенькая, три сестры и братик маленький. Где гарантия, что он всех тут в Уляшкине не положит”, — сообщают местные жители.

Подозреваемый в двойном убийстве ранее судим ст. 314, 158 УК РФ, не работает, состоит на административном надзоре. С места преступления скрылся. Был одет в костюм спортивный темного цвета, кепку темного цвета. Может передвигаться на серебристой ВАЗ-2112.

В случае обнаружения или получения оперативно значимой информации, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ОП (дислокация х. Старая Станица) МО МВД России «Каменский».

Телефоны: 02, 112, 7-48-11.