Луганск под обстрелом дальнобойных ракет

Утром 15 мая телеграм-каналы сообщили о новом обстреле Луганска. В этот раз повреждено здание бывшего летного училища. По мнению экспертов, ВСУ могли применить англо-французскую ракету Shadow Storm («Шэдоу шторм» — «Тень шторма»).

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил на днях, что его страна передала Украине несколько таких ракет. Стандартное расстояние их полета 200-300 км, способ запуска — с самолетов. По словам британского чиновника, использование Shadow Storm «позволит Украине отбросить российских военных со своей территории».