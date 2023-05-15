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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Обстрел Луганска крылатая ракета Storm Shadow дальность стрельбы с территории Украины
Зона поражения ракетами Shadow Storm с территории Украины. Показаны стандартное (для экспортных вариантов) и максимальное расстояния. Фото из открытых источников.

СВО

Луганск под обстрелом дальнобойных ракет

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Утром 15 мая телеграм-каналы сообщили о новом обстреле Луганска. В этот раз повреждено здание бывшего летного училища. По мнению экспертов, ВСУ могли применить англо-французскую ракету Shadow Storm («Шэдоу шторм» — «Тень шторма»).

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил на днях, что его страна передала Украине несколько таких ракет. Стандартное расстояние их полета 200-300 км, способ запуска — с самолетов. По словам британского чиновника, использование Shadow Storm «позволит Украине отбросить российских военных со своей территории».

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