14 мая на 1097-м км трассы М4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области произошло массовое ДТП с погибшим

Трасса в сторону Москвы была несколько часов парализована. Движение перекрывали полностью.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Газели» ударил сзади грузовик «Ивеко», тот после удара перевернулся на отечественную «семерку. «Газель», продолжив движение, догнала «Киа Сид», а потом врезалась в бетонную разделительную стену.

Водитель «Газели» в результате погиб на месте аварии.

На 1097-м километре трассы М4 «Дон» в Азовском районе образовалась многокилометровая пробка. К 16.00 движение открыли по одной полосе, к 19.00 — полностью восстановили.

ГИБДД проводит проверку по факту произошедшего.