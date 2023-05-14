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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Трасса М4 Дон в Азовском районе Ростовская область ДТП 14 мая
Массовое ДТП на трассе М4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области. Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Происшествия

Движение на трассе М4 «Дон» в Азовском районе полностью открыто

Опубликовано

14 мая на 1097-м км трассы М4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области произошло массовое ДТП с погибшим

Трасса в сторону Москвы была несколько часов парализована. Движение перекрывали полностью.

  • По предварительным данным, 40-летний водитель «Газели» ударил сзади грузовик «Ивеко», тот после удара перевернулся на отечественную «семерку. «Газель», продолжив движение, догнала «Киа Сид», а потом врезалась в бетонную разделительную стену.

Водитель «Газели» в результате погиб на месте аварии.

На 1097-м километре трассы М4 «Дон» в Азовском районе образовалась многокилометровая пробка. К 16.00 движение открыли по одной полосе, к 19.00 — полностью восстановили.

ГИБДД проводит проверку по факту произошедшего.

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