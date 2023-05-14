Происшествия
Движение на трассе М4 «Дон» в Азовском районе полностью открыто
14 мая на 1097-м км трассы М4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области произошло массовое ДТП с погибшим
Трасса в сторону Москвы была несколько часов парализована. Движение перекрывали полностью.
- По предварительным данным, 40-летний водитель «Газели» ударил сзади грузовик «Ивеко», тот после удара перевернулся на отечественную «семерку. «Газель», продолжив движение, догнала «Киа Сид», а потом врезалась в бетонную разделительную стену.
Водитель «Газели» в результате погиб на месте аварии.
На 1097-м километре трассы М4 «Дон» в Азовском районе образовалась многокилометровая пробка. К 16.00 движение открыли по одной полосе, к 19.00 — полностью восстановили.
ГИБДД проводит проверку по факту произошедшего.