Ни на одном из МЭОК Ростовской области не будет установок для переработки ТКО. Региональные операторы планируют передавать отходы на переработку предприятиям, имеющим на то разрешение.

В частности, Красносулинский МЭОК (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс), куда мусор будут возить из 13 муниципалитетов, в том числе из Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района, будут включать в себя объекты по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов.

Интересно еще и то, что вместо восьми МЭОК в Ростовской области оставили пять.

Волгодонский, Мясниковский и Неклиновский начали работать в 2021 году, а Красносулинский и Новочеркасский планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024-го. Такое количество мусорных заводов должно позволить к 2024 году достичь показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО».

Об этом пресс-служба Правительства Ростовской области сообщила 11 мая.