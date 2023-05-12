ЖКХ
В Ростовской области не будут перерабатывать мусор
Ни на одном из МЭОК Ростовской области не будет установок для переработки ТКО. Региональные операторы планируют передавать отходы на переработку предприятиям, имеющим на то разрешение.
В частности, Красносулинский МЭОК (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс), куда мусор будут возить из 13 муниципалитетов, в том числе из Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района, будут включать в себя объекты по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов.
Интересно еще и то, что вместо восьми МЭОК в Ростовской области оставили пять.
Волгодонский, Мясниковский и Неклиновский начали работать в 2021 году, а Красносулинский и Новочеркасский планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024-го. Такое количество мусорных заводов должно позволить к 2024 году достичь показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО».
Об этом пресс-служба Правительства Ростовской области сообщила 11 мая.