Происшествия
Умерли два младенца за неделю в Ростовской области
Два младенца умерли в течение пяти дней в Каменске-Шахтинском Ростовской области
Оба происшествия случились в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Первое произошло 5 мая, а второе — 10 мая. Умерли младенцы возрастом 2 и 4 месяца.
Из собственных источников «ПИКу» известно, что следствие не связывает между собой случаи гибели грудничков.
- В первом случае на пульт диспетчера спасательной службы 112 позвонила молодая женщина и сообщила, что ее двухмесячная дочь мертва.
- Через пять дней по похожему сценарию развивались события в другой каменской семье. Бездыханного четырехмесячного малыша родители обнаружили во время его сна.
По предварительной информации, в ходе следствия видимых признаков насильственной смерти в обоих случаях не установлено. Необходимые биоматериалы собраны и отправлены на судмедэкспертизу. Результаты будут известны только через месяц.