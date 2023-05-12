Два младенца умерли в течение пяти дней в Каменске-Шахтинском Ростовской области

Оба происшествия случились в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Первое произошло 5 мая, а второе — 10 мая. Умерли младенцы возрастом 2 и 4 месяца.

Из собственных источников «ПИКу» известно, что следствие не связывает между собой случаи гибели грудничков.

В первом случае на пульт диспетчера спасательной службы 112 позвонила молодая женщина и сообщила, что ее двухмесячная дочь мертва .

. Через пять дней по похожему сценарию развивались события в другой каменской семье. Бездыханного четырехмесячного малыша родители обнаружили во время его сна.

По предварительной информации, в ходе следствия видимых признаков насильственной смерти в обоих случаях не установлено. Необходимые биоматериалы собраны и отправлены на судмедэкспертизу. Результаты будут известны только через месяц.