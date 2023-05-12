Посылки бойцам СВО с 1 мая принимают бесплатно

С 1 мая 2023 Почта Россия принимает посылки для военнослужащих в зоне СВО без оплаты, об этом сообщает сайт ведомства. Количество посылок на одного отправителя не ограничено. Вес каждой — до 10 кг.

Передавать посылку в зону СВО сотрудникам почтовых отделений необходимо в открытом виде. Оформить доставку можно на всей территории России. В том числе в Запорожской и Херсонской областях, ЛНР, ДНР и Крыму.

О соответствующем распоряжении Минцифре и ФГУП «Почта России» объявил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко во время поездки в новые регионы Российской Федерации. По его словам, решение было принято накануне Дня Победа, чтобы родные, близкие и все неравнодушные граждане могли поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Подробную информацию о правилах бесплатных почтовых отправлений в зону СВО можно узнать в контакт-центре Почты России по телефону: 88001000000.